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NXP étudie le rachat du concepteur de puces Ambarella
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 19:46
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NXP Semiconductors est en discussions pour acquérir Ambarella, selon le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier. A la suite de ces informations, l'action Ambarella a bondi de près de 18%, tandis que le titre NXP reculait de plus de 3%. La capitalisation boursière d'Ambarella s'élève à environ 3,25 milliards de dollars. Les discussions restent en cours et pourraient ne pas aboutir à une transaction.

Une telle acquisition permettrait à NXP de renforcer sa présence dans les véhicules définis par logiciel, les technologies radar et les solutions d'électrification. Ambarella est spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle à faible consommation d'énergie et les logiciels destinés aux appareils fonctionnant en périphérie de réseau ("edge"), notamment les caméras, les véhicules et les robots.

Ni NXP ni Ambarella n'ont confirmé ces informations. Cette éventuelle opération intervient quelques jours après la publication par NXP de prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux attentes, soutenues par une demande robuste pour ses semi-conducteurs destinés aux secteurs de l'automobile, de l'industrie et des centres de données.

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