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NXP bat les attentes, mais le marché attendait un miracle
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 22:53
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Le spécialiste néerlandais des semi-conducteurs automobiles et industriels NXP Semiconductors a pourtant livré un trimestre difficile à prendre en défaut, avec un chiffre d'affaires en hausse de 19% sur un an à 3,50 MdsUSD, légèrement supérieur aux 3,47 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 3,61 dollars contre 3,52 dollars anticipés. La croissance s'est nettement accélérée par rapport au premier trimestre, soutenue notamment par l'automobile, l'IoT industriel et les infrastructures de communication.

Alors que les perspectives n'ont pas davantage fourni de raison évidente de vendre, NXP visant entre 3,65 et 3,85 MdsUSD de revenus au troisième trimestre et un BPA ajusté compris entre 3,89 et 4,32 dollars, le titre a pourtant chuté jusqu'à 10% dans les échanges post-market avant de réduire sa perte autour de 5%. Cette réaction suggère que le marché attendait davantage après le puissant rebond du titre ces derniers mois, alors que la reprise cyclique des semi-conducteurs automobiles et industriels était déjà largement intégrée dans les cours.

Quelques jours avant la publication, Oppenheimer avait d'ailleurs réitéré son opinion positive sur le fabricant de puces pour véhicules, équipements industriels et objets connectés, tandis que Susquehanna conservait une recommandation neutre. Le consensus des analystes reste globalement acheteur, avec un objectif moyen de 314,10 dollars contre un dernier cours de 267,67 dollars avant les résultats.

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