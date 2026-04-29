NXP anticipe une reprise et dépasse les attentes pour le trimestre à venir
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 16:02
NXP Semiconductors a annoncé des perspectives optimistes pour le deuxième trimestre, supérieures aux attentes du marché, misant sur une reprise graduelle de ses principaux segments. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,35 et 3,55 milliards de dollars, au-dessus des 3,27 milliards anticipés par les analystes. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 3,29 et 3,72 dollars, dépassant également les prévisions fixées à 3,17 dollars. Suite à ce relèvement de prévisions, le titre NXP affiche une progression de plus de 20% en début de séance.
Cette amélioration s'explique par une reprise des commandes dans les secteurs industriels et automobiles, après une période marquée par un ralentissement et des niveaux de stocks élevés chez les clients. La normalisation progressive des inventaires permet un redémarrage de la demande, soutenant ainsi l'activité du groupe. Cette tendance positive s'inscrit dans un contexte plus large de redressement du secteur, également observé chez d'autres acteurs comme Texas Instruments.
Au premier trimestre, NXP a enregistré un chiffre d'affaires de 3,18 milliards de dollars, légèrement supérieur aux attentes établies à 3,16 milliards. Le bénéfice ajusté par action a atteint 3,05 dollars, contre une estimation de 2,95 dollars.
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