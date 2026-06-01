Nvidia veut aussi s'imposer sur le marché des agents IA personnels avec sa nouvelle puce

À l'occasion du Computex de Taipei, Nvidia a présenté une nouvelle puce développée en partenariat avec Microsoft. Baptisée RTX Spark, elle est destinée à faire fonctionner des agents d'intelligence artificielle directement sur les ordinateurs personnels. Une annonce bien accueillie par les investisseurs, puisque l'action Nvidia progresse de plus de 4% en séance.

Depuis plusieurs années, le discours d'ouverture de Jensen Huang au Computex constitue une vitrine privilégiée pour découvrir les orientations stratégiques de Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette édition n'a pas fait exception. Le dirigeant a notamment mis en avant Vera, le nouveau processeur du groupe désormais produit à grande échelle pour répondre à la demande croissante liée à l'IA agentique.

Mais l'annonce qui a le plus retenu l'attention des marchés concerne la RTX Spark, une nouvelle puce conçue pour les ordinateurs portables. Malgré son appellation rappelant la gamme RTX destinée aux joueurs, ce produit ne cible pas le marché du gaming.

Selon Matt Bryson, analyste chez Wedbush, cette puce ambitionne de "réinventer les PC Windows pour l'ère des agents IA personnels". Développée en collaboration avec Microsoft, elle vise directement le segment des ordinateurs portables professionnels, où elle se retrouve en concurrence avec les solutions proposées par Intel, Qualcomm et Apple.

Lors de sa présentation, Jensen Huang n'a pas hésité à souligner l'importance de cette évolution. "Cette réinvention de l'ordinateur est aussi importante que la réinvention du téléphone en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de smartphone", a-t-il déclaré.

Le lancement commercial de la RTX Spark est prévu pour l'automne, avec une intégration dans de nouvelles gammes d'ordinateurs proposées par Microsoft, Dell, HP, Asus, Lenovo et MSI.

Cette diversification vers les agents d'intelligence artificielle personnels semble séduire le marché, qui y voit une nouvelle opportunité de croissance pour Nvidia au-delà des centres de données et des infrastructures d'IA.

Matt Bryson adopte toutefois une approche plus mesurée concernant l'impact financier potentiel de cette stratégie. "Nous pensons que les travaux antérieurs de Nvidia sur l'utilisation des GPU pour les charges de travail d'IA sur PC devraient soutenir sa stratégie visant à définir le PC agentique. Cependant, nous nous interrogeons sur l'impact réel, même en cas de succès, compte tenu de la taille relativement modeste du marché du PC comparée à celle de son activité d'accélérateurs pour les centres de données", explique l'analyste.

Si le potentiel commercial reste encore à démontrer, cette annonce confirme néanmoins la volonté de Nvidia d'étendre son influence à l'ensemble de l'écosystème de l'intelligence artificielle, des infrastructures géantes jusqu'aux ordinateurs personnels.