Nvidia : vers une cassure du plancher des 180$ ?
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 16:18

La marge de sécurité s'amenuise en ce 18/11 (vers 16H) puisque Nvidia perd -3% vers 181$ : le titre pourrait bientôt valider une cassure du plancher des 180$, testé le 14 octobre, mais également le 22 en intraday, puis le 7 et le14 novembre.
Un zénith sous forme de 'double sommet en pince' à 212$ a été inscrit au cours de la période , les 29 octobre et 3 novembre.
La publication des résultats attendus mercredi soir constitue un vrai 'tournant potentiel' pour les investisseurs qui ont surpondéré la thématique 'A.I': la cassure des 180$ déboucherait sur un trou d'air vers 167$ (plancher du 5 septembre) puis 160$ ('gap' du 8 juillet), puis 148$ ('gap' ouvert le 24 juin et objectif induit par la règle du report d'amplitude).

Valeurs associées

NVIDIA
181,4672 USD NASDAQ -2,75%
