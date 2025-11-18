Nvidia : vers une cassure du plancher des 180$ ?
Un zénith sous forme de 'double sommet en pince' à 212$ a été inscrit au cours de la période , les 29 octobre et 3 novembre.
La publication des résultats attendus mercredi soir constitue un vrai 'tournant potentiel' pour les investisseurs qui ont surpondéré la thématique 'A.I': la cassure des 180$ déboucherait sur un trou d'air vers 167$ (plancher du 5 septembre) puis 160$ ('gap' du 8 juillet), puis 148$ ('gap' ouvert le 24 juin et objectif induit par la règle du report d'amplitude).
