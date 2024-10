Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: vers un écosystème ouvert pour Blackwell information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Nvidia a fait part mardi soir de son intention de contribuer à la conception de sa plateforme pour l'IA générative Blackwell dans le cadre d'un écosystème ouvert.



Le fabricant de cartes graphiques a déclaré hier à l'occasion de l'Open Compute Summit (OCP) qu'il comptait développer son architecture afin de stimuler la création de technologies de centres de données ouvertes, efficaces et évolutives.



A ce titre, Meta a prévu de contribuer de son côté à l'OCP avec son architecture de rack AI Catalina, elle-même basée sur la plateforme Nvidia GB200 NVL72.



Jensen Huang, le fondateur et directeur général de Nvidia, explique vouloir travailler aux côtés des leaders de l'industrie afin de façonner des conceptions susceptibles d'être largement adoptées dans l'ensemble du centre de données.



'En faisant progresser les standards ouverts, nous aidons les organisations du monde entier à tirer parti de tout le potentiel de l'informatique accélérée et à créer les usines d'IA du futur', a-t-il expliqué.



La forte demande entourant les processeurs Blackwell a récemment relancé le cours de Bourse de Nvidia, qui a atteint en début de semaine de nouveaux plus hauts absolus.





