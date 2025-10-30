Nvidia va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la startup d'IA Poolside, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Poolside, a rapporté Bloomberg News jeudi.
