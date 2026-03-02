Nvidia va investir 2 milliards de dollars dans Lumentum et autant dans Coherent pour renforcer ses processeurs d'IA

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'éléments de contexte)

Nvidia &NVDA.O> va investir 2 milliards de dollars dans chacune des entreprises Lumentum &LITE.O> et Coherent &COHR.N>, fabricants de produits photoniques, car elle cherche à renforcer ses puces pour centres de données avec une technologie qui peut mieux répondre au besoin croissant de processeurs d'IA plus rapides.

Les actions de Lumentum ont augmenté de 5 %, tandis que les actions de Coherent gagnaient 9 % dans les premiers échanges après l'annonce de lundi.

Lors de sa dernière conférence sur les résultats, les dirigeants de Nvidia ont déclaré que l'entreprise utiliserait son importante réserve de liquidités pour investir dans l'écosystème de l'IA et contribuer à stimuler la production de modèles.

Nvidia recherche activement de nouvelles technologies pour augmenter la vitesse de ses puces, la photonique apparaissant comme un choix populaire pour de nombreux fabricants de puces cherchant à répondre à des exigences plus élevées en matière d'inférence.

Les deux accords pourraient également aider le géant des puces d'IA à renforcer son avance dans le secteur en pleine évolution du matériel d'IA, étant donné que de nombreux fournisseurs de cloud computing de premier plan construisent des puces personnalisées afin de répondre à leurs besoins personnels en matière d'IA.

Le fabricant de puces personnalisées Marvell Technology &MRVL.O> a annoncé l'an dernier l'acquisition de la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'un accord de 3,25 milliards de dollars afin d' exploiter ses travaux sur la photonique , qui utilise la lumière plutôt que des signaux électriques pour créer des connexions entre les puces d'IA.

L 'un des principaux clients de Nvidia, Meta &META.O>, a signé un accord de 60 milliards de dollars avec son rival Advanced Micro Devices &AMD.O> la semaine dernière, alimentant le besoin d'améliorer les performances des semi-conducteurs pour faire face à la concurrence.

Les accords de lundi comprennent des engagements d'achat de plusieurs milliards de dollars de la part de Nvidia, ainsi que des capacités futures et des droits d'accès à des produits laser et de réseaux optiques avancés de la part de Lumentum et de Coherent.

Les investissements aideront les entreprises à soutenir la recherche et le développement, les capacités et les opérations à mesure qu'elles développent leurs capacités de production aux États-Unis.

Michael Hurlston, directeur général de Lumentum, a déclaré que l'entreprise investirait dans une nouvelle installation de fabrication afin d'accroître sa capacité.