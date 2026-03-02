Nvidia va investir 2 milliards de dollars dans chacune des sociétés Lumentum et Coherent pour renforcer les processeurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'accord et du contexte tout au long du document)

Nvidia NVDA.O va investir 2 milliards de dollars dans chacune des sociétés de produits photoniques Lumentum LITE.O et Coherent <COHR.N >, car elle cherche à renforcer ses puces pour centres de données avec une technologie capable de mieux répondre au besoin croissant de processeurs d'IA plus rapides.

Les actions de Lumentum et de Coherent ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges avant bourse après l'annonce de lundi.

Lors de sa dernière conférence sur les résultats, les dirigeants de Nvidia ont déclaré que l'entreprise utiliserait son importante réserve de liquidités pour investir dans l'écosystème de l'IA et contribuer à stimuler la production de modèles .

Les technologies photoniques et basées sur la lumière sont devenues un choix populaire pour les fabricants de puces qui cherchent à augmenter la vitesse de leurs puces afin de répondre à des exigences d'inférence plus élevées.

Les partenariats comprennent des engagements d'achat de plusieurs milliards de dollars de la part de Nvidia, ainsi que des capacités futures et des droits d'accès à des produits laser et de réseaux optiques avancés de la part de Lumentum et de Coherent.

Les investissements aideront les entreprises à soutenir la recherche et le développement, les capacités et les opérations au fur et à mesure qu'elles développent leurs capacités de production aux États-Unis.