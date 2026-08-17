Nvidia va fournir une garantie pouvant atteindre 105 milliards de dollars pour le centre de données d'OpenAI situé dans l'Ohio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Huang affirme que l'opération ne relève pas d'un financement circulaire

* Selon certaines sources, la structure comprendra des fonds propres et des emprunts

* Nvidia pourrait générer 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires grâce à OpenAI d'ici 2030

(Ajout de détails sur la structure financière aux paragraphes 8, 9 et 20) par Anhata Rooprai et Tatiana Bautzer

Nvidia NVDA.O a accepté de fournir une garantie pouvant atteindre 105 milliards de dollars afin d'aider OpenAI à louer un immense centre de données dans l'Ohio, développé par SB Energy, une filiale de SoftBank. Il s'agit de l'un des plus importants engagements de financement d'infrastructures pris par le fabricant de puces.

La société dirigée par Jensen Huang a annoncé lundi qu’elle investirait également 1,5 milliard de dollars dans SB Energy, quelques mois après un investissement de 1 milliard de dollars d'OpenAI et de SoftBank pour développer l'infrastructure des centres de données.

Ce nouvel accord est le dernier exemple en date du financement par Nvidia des infrastructures construites autour de ses puces, une stratégie qui contribue à stimuler la demande mais qui a également soulevé des questions quant aux flux de financement circulaires entre lefabricant de puces et ses clients.

La semaine dernière, l’examen minutieux de ce type de financement s’est intensifié après que Nvidias’est associé à six grandes institutions financières, dont BlackRock, pour lancer des plateformes de financement visant à mobiliser plus de 500 milliards de dollars de financement par des tiers pour les infrastructures d’IA.

M. Huang a déclaré que ce nouvel accord ne constituait pas un financement circulaire et que Nvidia mettait à profit "son envergure et sa visibilité à long terme" pour apporter son aide.

"Nous mettons en place une infrastructure durable pour les capacités de calcul de Nvidia afin qu’OpenAI puisse déployer les usines d’IA les plus productives, capables d’être mises à niveau à plusieurs reprises, chaque nouvelle génération offrant davantage d’intelligence et une meilleure rentabilité", a déclaré M. Huang.

L’entreprise sera le fournisseur exclusif de puces pour le site situé dans le comté de Pike, dans l’Ohio, qui aura une capacité totale pouvant atteindre 8 gigawatts, les 800 premiers mégawatts devant être mis en service en 2028. OpenAI loue le site pour une durée de 20 ans.

La structure de financement n’est pas encore définie et inclura des fonds propres, ont indiqué des sources proches du dossier. Ces fonds propres pourraient provenir d’une introduction en bourse potentielle de SB Energy et d’un investissement direct de SoftBank, ont-elles précisé.

Une fois le montant total des fonds propres défini, une partie du financement sera assurée par la dette, qui comprendra probablement des prêts de financement de projet et éventuellement de la dette publique, telle que des obligations, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir divulguer des discussions confidentielles.

LE TERRAIN ET L’ÉLECTRICITÉ CONSTITUENT DES OBSTACLES MAJEURS POUR LES CENTRES DE DONNÉES

Les terrains et l’électricité constituent de plus en plus un obstacle pour les centres de données en raison du vieillissement et de la saturation du réseau électrique américain, ainsi que de l’opposition croissante des collectivités locales à de nouvelles constructions, ces dernières s’inquiétant de la hausse des prix de l’électricité et du gaspillage potentiel d’eau.

Nvidia a précisé que sa garantie couvrait une partie des loyers et des frais d’électricité, ainsi qu’un engagement à garantir que le site conserve une valeur minimale, plutôt que le coût total du projet ou l’ensemble des obligations d’OpenAI.

OpenAI paiera le loyer, mais en cas de défaut de paiement, Nvidia couvrira la différence entre cette valeur minimale garantie et le montant que le propriétaire pourra récupérer en relouant ou en vendant le site.

Nvidia a déclaré qu’elle prévoyait de s’assurer de manière sélective des emplacements de premier choix où ses puces pourront fonctionner pendant plusieurs générations à l’avenir.

"Les investisseurs ont raison de s’inquiéter de ce qui semble être une succession sans fin d’opérations dans le domaine de l’IA, mais en réalité, le nombre d’acteurs n’est pas si vaste que cela et il y aura toujours eu, dans une certaine mesure, un financement circulaire", a déclaré Danni Hewson, responsable de l’analyse financière chez AJ Bell.

"Le plus grand défi consiste à savoir si ces investissements généreront au final des rendements satisfaisants pour tous ceux qui y investissent, et c’est une question à laquelle on ne pourra répondre qu’à plus long terme."

M. Huang a indiqué que le site, qui aurait une capacité initiale de 4,25 gigawatts, pourrait contribuer à hauteur de 200 milliards de dollars au chiffre d’affaires de Nvidia. Un gigawatt de puissance de calcul correspond à la quantité d’électricité nécessaire pour alimenter en moyenne environ 750 000 foyers américains.

Au total, Nvidia pourrait générer 600 milliards de dollars de chiffre d’affaires grâce à OpenAI d’ici 2030 en lui vendant 16 gigawatts de puissance de calcul, incluant une extension du site de l’Ohio de 3,75 gigawatts.

Pour alimenter ce site, SoftBank et SB Energy prévoient de construire au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités de production d'électricité et d'investir 4,2 milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures de réseau régional dans le cadre d'un partenariat avec AEP Ohio AEP.O .

Le projet devrait créer environ 35 000 emplois dans le secteur de la construction d’ici 2032 et environ 2 500 emplois d’exploitation à long terme, a indiqué le créateur de ChatGPT.

Le projet présente un faible risque de retards de construction dus à l’opposition locale, ont ajouté les sources, car l’État s’est montré favorable en raison de la création d’emplois et de l’engagement d’OpenAI et de SoftBank à financer à hauteur de 80 millions de dollars des projets communautaires. Le projet s’étend sur des terres fédérales et bénéficie de la participation des ministères américains du Commerce et de l’Énergie.