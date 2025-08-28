Nvidia: un BPA en augmentation de 54% au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 08:57
Sa marge brute non GAAP s'est contractée de trois points à 72,7%, pour des revenus en croissance de 56% à plus de 46,7 milliards de dollars, et ce malgré une absence de ventes de produits H20 à des clients basés en Chine sur la période.
'Blackwell est la plateforme d'IA que le monde attendait, offrant un saut générationnel exceptionnel : la production de Blackwell Ultra s'accélère à plein régime et la demande est extraordinaire', met en avant son CEO Jensen Huang.
Le 26 août, son conseil d'administration a autorisé pour 60 milliards de dollars de rachats d'actions supplémentaires, sans date d'expiration, s'ajoutant à l'enveloppe de 14,7 milliards qui restait à la fin du deuxième trimestre.
Pour le trimestre en cours, Nvidia indique tabler sur une marge brute non GAAP de 73,5%, à plus ou moins 50 points de base, et sur des revenus de 54 milliards, à plus ou moins 2% (perspectives toujours sans livraisons de H20 à la Chine).
Valeurs associées
|181,6000 USD
|NASDAQ
|-0,09%
A lire aussi
-
(Reuters) -Pernod Ricard grimpe en Bourse jeudi après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires 2024-25, les difficultés rencontrées cette année par le groupe français de spiritueux sur ses marchés américain et chinois ayant ... Lire la suite
-
Ryanair va supprimer un million de sièges supplémentaires en Espagne l'hiver prochain, rapporte Europa Press
MADRID (Reuters) -Ryanair prévoit de réduire le nombre de ses vols au départ et à destination des aéroports régionaux espagnols en réponse à l'augmentation des frais de l'opérateur aéroportuaire contrôlé par l'État, Aena, a rapporté mercredi Europa Press, citant ... Lire la suite
-
"Pire que la fumée du tabac": la pollution atmosphérique s'aggrave, en particulier aux Etats-Unis et au Canada à cause d'incendies d'ampleur inédite qui ont balayé des décennies d'avancées en la matière, ont averti jeudi des experts dans une étude américaine. Le ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris est en hausse jeudi, tentant de rattraper ses pertes liées à l'incertitude politique en France, qui met sous pression les taux d'intérêt auquel le pays emprunte sur les marchés financiers. L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,76% vers 09H30, soit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer