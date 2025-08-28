 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia: un BPA en augmentation de 54% au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 08:57

(Zonebourse.com) - Le géant des puces pour l'intelligence artificielle (IA) Nvidia a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 1,05 dollar au titre de son deuxième trimestre 2025-26, en augmentation de 54% par rapport à la même période un an auparavant.

Sa marge brute non GAAP s'est contractée de trois points à 72,7%, pour des revenus en croissance de 56% à plus de 46,7 milliards de dollars, et ce malgré une absence de ventes de produits H20 à des clients basés en Chine sur la période.

'Blackwell est la plateforme d'IA que le monde attendait, offrant un saut générationnel exceptionnel : la production de Blackwell Ultra s'accélère à plein régime et la demande est extraordinaire', met en avant son CEO Jensen Huang.

Le 26 août, son conseil d'administration a autorisé pour 60 milliards de dollars de rachats d'actions supplémentaires, sans date d'expiration, s'ajoutant à l'enveloppe de 14,7 milliards qui restait à la fin du deuxième trimestre.

Pour le trimestre en cours, Nvidia indique tabler sur une marge brute non GAAP de 73,5%, à plus ou moins 50 points de base, et sur des revenus de 54 milliards, à plus ou moins 2% (perspectives toujours sans livraisons de H20 à la Chine).

NVIDIA
181,6000 USD NASDAQ -0,09%
