Nvidia suspend ses accords de partage des revenus avec les entreprises spécialisées dans l'IA dans le cloud, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de l'entreprise, des détails tirés du rapport, le contexte.)

Nvidia NVDA.O a suspendu certains accords dans le cadre d’une nouvelle initiative de financement qui offrait un soutien au crédit aux entreprises spécialisées dans l’IA dans le cloud en échange d’une part de leurs revenus, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des sources proches du dossier.

Certains employés de Nvidia ont fait part de leurs inquiétudes à des clients actuels et potentiels, craignant que cette initiative ne fasse l'objet d'un examen de la part des autorités de la concurrence, précise l'article.

Le géant des puces électroniques a pris ses distances par rapport à ce programme la semaine dernière, précise le Journal, ajoutant que l’entreprise pourrait encore le remanier ou l’intégrer à un autre programme.

“Le nouveau modèle économique que nous avons lancé en juillet, qui ouvre l’accès à la puissance de calcul à l’écosystème de l’IA en pleine expansion, est toujours en place et continue d’évoluer en raison d’une forte demande”, a déclaré un porte-parole de Nvidia.

Cette décision intervient moins de deux mois après l’annonce du programme par Nvidia. L’entreprise l’avait présenté comme un nouveau modèle économique destiné à répondre aux besoins de financement des entreprises de cloud IA, afin qu’elles puissent acquérir ses puces onéreuses.

Nvidia avait prévu de racheter la capacité de calcul si ses clients cloud ne parvenaient pas à la vendre. L’entreprise percevrait également une part des revenus cloud générés par la capacité alimentée par Nvidia, en plus des bénéfices tirés de la vente des puces elles-mêmes.

Selon le Journal, les employés ont indiqué que la question de savoir dans quelle mesure Nvidia peut dicter à ses clients la manière de mener leurs activités suscite des réticences.

Au cours des premières semaines du programme, Nvidia a irrité certains partenaires potentiels en raison de l’étendue du contrôle qu’elle cherchait à exercer, précise l’article.

L’entreprise a indiqué à certains clients qu’ils ne pouvaient louer les puces qu’à des clients agréés et a fait savoir qu’elle préférait que la capacité soit répartie entre plusieurs petites entreprises spécialisées dans l’IA plutôt qu’entre un seul gros client, précise le Journal.