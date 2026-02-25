Nvidia soulève le marché avant les résultats attendus après la cloche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de Nvidia NVDA.O sont en hausse de 2,1% mercredi après-midi, le leader de l'intelligence artificielle stimulant le marché américain avec d'autres actions technologiques .SPLRCT avant son rapport trimestriel prévu après la cloche de clôture

** La société la plus valorisée au monde devrait annoncer une forte augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action (BPA) dans son rapport trimestriel.

** Le fabricant de puces devrait annoncer un chiffre d'affaires de 66,21 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 39,33 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 1,53 dollar, contre 89 cents il y a un an, selon LSEG ** Les investisseurs se concentreront probablement sur les preuves que les bénéfices du fabricant de puces augmentent en même temps que les dépenses d'investissement de ses principaux clients, alors que des signes de risque pour le leadership de longue date de Nvidia apparaissent dans les plans des hyperscalers pour concevoir leurs propres puces d'intelligence artificielle moins chères ** En novembre, le directeur général de NVDA, Jensen Huang, a balayé les inquiétudes concernant une bulle de l'IA et le troisième trimestre de la société a enregistré des ventes record dans les centres de données ** Les résultats de NVDA interviendront alors que les poids lourds du secteur technologique et d'autres méga-capitalisations connaissent des débuts difficiles en 2026, les actions se vendant récemment après avoir mené le marché à la hausse ces dernières années ** Dans une note récente, Paul Stanley, directeur des investissements de Granite Bay Wealth Management à Portsmouth, New Hampshire, a écrit: "Les grandes entreprises technologiques ont porté le marché au cours des trois dernières années, et un élargissement durable de la participation sectorielle du marché est extrêmement important pour la santé globale du marché haussier"

** 61 des 66 analystes considèrent NVDA comme un " achat " ou un " achat fort ", avec un PT médian de 250 $, selon LSEG; le titre était à 196,92 $ pour la dernière fois

** En incluant le mouvement de la séance, NVDA a gagné 5,5 % depuis le début de l'année, surpassant la baisse de 0,5 % du Nasdaq au cours de cette période