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Nvidia s'engage à verser 250 millions de dollars pour stimuler la recherche britannique en matière de sécurité de l'IA
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 08:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces Nvidia

NVDA.O a annoncé mercredi qu’il ferait don de ressources informatiques d’une valeur de 250 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir la recherche sur la sûreté et la sécurité de l’IA agentique au Royaume-Uni.

Cet engagement prévoit la mise à disposition de 50 millions de dollars par an en ressources de calcul, dont une partie sera allouée au laboratoire BOLD, dirigé par l’université d’Oxford, au SOFAIR, dirigé par l’UCL, et à l’Imperial College de Londres.

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