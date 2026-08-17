Nvidia s'associe à SB Energy pour garantir de la capacité LPS à OpenAI

Nvidia annonce un partenariat avec SB Energy pour sécuriser la capacité LPS (land, power and shell, c'est-à-dire le terrain, l'électricité et le bâtiment) sur le campus technologique PORTS-Pike à Portsmouth, dans l'Ohio, afin d'y accueillir de la capacité de calcul Nvidia.

OpenAI construira et exploitera une usine d'IA de classe mondiale à PORTS-Pike, qui utilisera la plateforme d'usine IA DSX full-stack de Nvidia, incluant les GPU (Graphics Processing Unit), les CPU (Central Processing Unit), les réseaux et les logiciels d'infrastructure.

Le déploiement initial devrait fournir une capacité d'usine d'IA de 4,25 gigawatts. Chaque génération de systèmes d'usine IA Nvidia déployée à PORTS-Pike pourrait représenter environ 1,5 million de GPU, soit environ 150 à 200 MdsUSD de revenus pour Nvidia. Sur 20 ans, le site pourra supporter plusieurs cycles de mise à niveau.

"C'est là le point économique essentiel : l'engagement LPS garantit un site d'usine d'IA durable, tandis que la capacité de calcul Nvidia en son sein peut être mise à niveau à plusieurs reprises. Chaque nouvelle génération peut offrir une plus grande production, plus d'intelligence et une meilleure économie", explique Nvidia.

Le concepteur et fournisseur de processeurs graphiques programmables pour l'intelligence artificielle ajoute qu'il pourrait également choisir d'étendre l'accord à PORTS-Pike au-delà des 4,25 gigawatts initiaux afin de garantir les 3,75 gigawatts de capacité restante.

Plus largement, OpenAI s'est engagé à déployer d'importantes infrastructures d'IA avec Nvidia jusqu'en 2030. Les engagements actuels et prévus d'OpenAI représentent environ 12 gigawatts, avec la possibilité de porter cette capacité à environ 16 gigawatts. À ces niveaux, cette opportunité représente environ 600 MdsUSD de capacité de calcul Nvidia d'ici à 2030.