 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Russie: un responsable du seul parti antiguerre condamné à 11 ans de prison
information fournie par AFP 17/08/2026 à 17:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le vice-président du parti antiguerre russe Iabloko, Lev Chlosberg, assiste à une audience au tribunal de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, le 17 août 2026, avant d'être condamné à 11 ans de prison pour avoir critiqué l'offensive de Moscou en Ukraine ( AFP / Olga MALTSEVA )

Le vice-président du parti antiguerre russe Iabloko, Lev Chlosberg, assiste à une audience au tribunal de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, le 17 août 2026, avant d'être condamné à 11 ans de prison pour avoir critiqué l'offensive de Moscou en Ukraine ( AFP / Olga MALTSEVA )

Le vice-président du parti antiguerre russe Iabloko, Lev Chlosberg, a été condamné lundi à 11 ans et un mois de prison pour des propos critiquant l'offensive de Moscou en Ukraine, lancée en février 2022.

Le tribunal de Pskov (nord-ouest) a jugé l'ancien député et responsable de ce parti d'opposition, le seul enregistré en Russie à s'opposer au conflit, coupable de fausses informations et d'"actions publiques" visant à discréditer l'armée russe.

"Je vous plains, votre Honneur ! Vous devrez vivre avec cela !", a-t-il déclaré à la juge, selon une journaliste de l'AFP sur place.

M. Chlosberg, 63 ans, en jean et chemise blanche, a écouté la lecture de la décision en tenant la main de sa femme et un paquet de lettres de sympathisants.

Des personnes présents dans la salle ont crié "honte" après l'énoncé de la condamnation, selon la journaliste de l'AFP.

Le parti Iabloko, qui s'est par ailleurs vu interdire de participer aux élections législatives de septembre, a dénoncé une "tragédie de la désintégration de la justice russe contemporaine".

Le parti a précisé que M. Chlosberg a été condamné pour avoir partagé un article sur Telegram en février 2022 et pour avoir, dans un débat, appelé à un cessez-le-feu rapide en Ukraine.

Le parti a annoncé qu'il ferait appel de la condamnation.

Un huissier passe les menottes à Lev Chlosberg, vice-président du parti antiguerre russe Iabloko, condamné à 11 ans de prison pour avoir critiqué l'offensive de Moscou en Ukraine, au tribunal de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, le 17 août 2026 ( AFP / Olga MALTSEVA )

Un huissier passe les menottes à Lev Chlosberg, vice-président du parti antiguerre russe Iabloko, condamné à 11 ans de prison pour avoir critiqué l'offensive de Moscou en Ukraine, au tribunal de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, le 17 août 2026 ( AFP / Olga MALTSEVA )

L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a dénoncé des "représailles flagrantes" contre l'une des rares figures de l'opposition à ne pas avoir quitté la Russie après 2022, "pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression en appelant à la paix".

Un autre cadre du parti, Maxime Krouglov, a été condamné à sept ans de prison en juin pour des raisons similaires.

Dans une procédure séparée à Moscou, la Cour suprême a confirmé lundi en appel sa décision d'interdire au parti de prendre part aux élections législatives de septembre.

Des dizaines de personnes ont été interpellées en marge d'un rassemblement de soutien à Iabloko devant la Cour suprême.

La plupart des opposants au président Vladimir Poutine sont emprisonnés, en exil ou morts, et Iabloko est le seul parti libéral encore en activité en Russie.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

12 commentaires

  • 17 août 21:58

    Regret de dire la vérité et de réclamer le retour de la paix? Dictature insupportable!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank