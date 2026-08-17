Naufrage d'un ferry au Zimbabwe: le bilan s'alourdit encore à 92 morts

Le cercueil d'une victime du naufrage d'un ferry est sorti de la morgue de l'hôpital de Kariba, au Zimbabwe, le 14 août 2026 ( AFP / Jekesai NJIKIZANA )

Le bilan du chavirage d'un ferry appartenant au gouvernement zimbabwéen, mardi sur le lac Kariba, s'est encore alourdi, à 92 morts, a annoncé lundi la police après les repêchages de huit corps supplémentaires.

L'embarcation surchargée s'est retournée lors d'un épisode de mauvais temps et de fortes vagues, sur cette immense étendue d'eau séparant le Zimbabwe de la Zambie.

"Le bilan de l'accident de bateau de l'Agence de développement des infrastructures rurales de Kariba (Rida) s'élève désormais à 92 morts, après la récupération de huit corps dans le lac Kariba", a indiqué la police zimbabwéenne dans un communiqué.

Le navire n'avait qu'une capacité de 90 passagers d'après les autorités. En plus des 92 corps repêchés, 77 personnes avaient été secourues dans les premières heures suivant le naufrage, avait annoncé la sécurité civile locale.

La plupart des familles de victimes rencontrées par une équipe de l'AFP lors d'une cérémonie d'hommage jeudi dans le stade de Kariba, à environ 350 km de route de la capitale Harare, vivaient du commerce dans des villages isolés desservis par le ferry.

Le ministre des Collectivités locales, Daniel Garwe, a déclaré sur place que le président Emmerson Mnangagwa avait ordonné le remplacement du ferry et la réparation en urgence de la route reliant Kariba et Chalala - la liaison qu'effectuait l'embarcation naufragée.

Le drame jette une lumière crue sur l'état des infrastructures dans le pays, le navire opérant par exemple depuis 41 ans, d'après les médias locaux.

Des centaines de personnes ont défilé au cours du weekend à l'hôpital de district de Kariba, faisant la queue pour identifier les corps de leurs proches.

Une rescapée a déclaré jeudi à des journalistes de l'AFP que des passagers avaient fait part de leurs inquiétudes au capitaine face à l'agitation des eaux et à la surcharge manifeste du bateau, mais que celui-ci les avait ignorées.

"J'emprunte ce ferry depuis plus de cinq ans, mais cette fois, c'était différent. Il y avait tellement de fûts de diesel, de denrées alimentaires et d'autres bagages à bord", a raconté Itayi Marumisa, originaire du village de Mola.

"Les gilets de sauvetage étaient enfouis sous les bagages, et moins de 30 personnes ont réussi à s'en procurer", selon la commerçante d'une quarantaine d'années.

L'agence publique exploitant le ferry "a manqué à son devoir de vigilance", a-t-elle fustigé. "Nous réclamons justice et une indemnisation pour le traumatisme qu'ils nous ont causé et pour tout ce que nous avons perdu".

Le lac Kariba constitue le plus grand lac artificiel du monde en volume.