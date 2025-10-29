Nvidia s'associe à Palantir pour s'attaquer au secteur de la logistique d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O et Palantir Tech PLTR.O ont annoncé mardi un accord dans lequel Palantir utilisera les puces et les logiciels de Nvidia pour aider ses clients à accélérer la prise de décision dans des domaines complexes tels que la logistique. Bien connue en tant qu'entreprise de défense, l'action de Palantir a augmenté cette année , grâce à l'augmentation des dépenses de défense pour ses outils d'intelligence artificielle de qualité militaire. Mais la société basée à Denver s'adresse également aux entreprises, pour lesquelles sa plateforme peut ingérer des données provenant de différents systèmes d'entreprise, tels que des logiciels de gestion du personnel et des stocks, afin de donner aux dirigeants une vision en temps réel des performances de l'entreprise. Dans le cadre de l'accord conclu mardi et annoncé lors d'une conférence à Washington , le logiciel de Nvidia sera disponible sur les plates-formes de Palantir. Les deux sociétés ont déclaré qu'elles aideraient les entreprises à résoudre les problèmes de logistique, par exemple lorsque les expéditions de produits de l'Asie vers les États-Unis sont retardées par des tempêtes.

La technologie de Nvidia peut générer de nouveaux itinéraires d'expédition potentiels autour des tempêtes et ses agents d'intelligence artificielle peuvent alors comparer plusieurs options basées sur les coûts des produits et la demande des clients dans différentes régions pour aider à choisir la meilleure.

"Grâce à la rapidité de ces optimisations, vous pouvez les exécuter toutes les heures pour réoptimiser votre chaîne d'approvisionnement et repenser les changements", a déclaré Justin Boitano, vice-président de l'IA d'entreprise chez Nvidia, lors d'une interview avec Reuters.

Les entreprises n'ont pas divulgué les conditions financières de l'accord.

Kevin Kawasaki, responsable mondial du développement commercial chez Palantir, a déclaré que les systèmes d'IA seuls peuvent avoir du mal à comprendre de vastes flux de données d'entreprise. Les systèmes de Palantir organisent les flux de données pour refléter les conditions commerciales d'une manière que les humains et les systèmes d'IA alimentés par Nvidia peuvent utiliser.

"Il faut que ce soit lié à la réalité", a déclaré M. Kawasaki à Reuters, en faisant référence à la manière dont les systèmes d'IA peuvent aider à la prise de décision. "Il ne s'agit pas d'une prédiction excessive, mais plutôt d'une très bonne reconnaissance du présent. Et c'est à ce moment-là que l'on peut commencer à prendre de meilleures décisions à la seconde suivante"