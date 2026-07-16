Nvidia s'associe à des entreprises japonaises de robotique pour développer l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a annoncé jeudi qu'elle s'associait à des entreprises japonaises, notamment Fanuc 6954.T et Yaskawa Electric 6506.T , afin de faire progresser le développement de la robotique et de l'IA.

“Grâce à l’IA, les robots deviendront intelligents, facilement adaptables et accessibles,” a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors d’un événement médiatique à Tokyo.

Jensen Huang a assisté mercredi à un événement organisé par la société de jeux vidéo Sega Sammy 6460.T dans le quartier de l’électronique d’Akihabara et a dîné dans un “izakaya”, un bar japonais.

Jensen Huang jouit d’un statut de rock star à Taïwan et ses apparitions ont également suscité l’intérêt du public japonais, dont le pays compte des entreprises de premier plan dans la chaîne d’approvisionnement de la fabrication de puces.

“Je pense que c’est l’homme le plus influent de la planète,” a déclaré Chang Hui-Yu, un touriste taïwanais de 57 ans, à la sortie de l’événement organisé par Sega.

“C'était la première fois que je voyais Jensen Huang en personne et j'étais tellement excité,” a déclaré Brian Yang, 37 ans, Taïwanais résidant à Tokyo.

Jensen Huang a été photographié hier soir en compagnie de dirigeants de grandes entreprises japonaises de la chaîne d’approvisionnement, notamment les directeurs généraux du fabricant de puces Kioxia 285A.T et du fabricant d’équipements Tokyo Electron 8035.T .

Les investisseurs évaluent actuellement la vigueur du cycle d’investissement dans l’IA, le fabricant d’équipements pour la fabrication de puces ASML ASML.AS ayant revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires et annoncé une augmentation de ses capacités de production.

TSMC 2330.TW , premier fabricant mondial de puces en sous-traitance, devrait publier jeudi un cinquième trimestre consécutif de bénéfices records grâce à l’essor de l’IA.