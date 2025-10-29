 Aller au contenu principal
Nvidia s'approche d'une valorisation record de 5 000 milliards de dollars, le boom de l'IA étant à l'origine de son ascension fulgurante
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Nvidia en passe de devenir la première entreprise à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation

*

L'action bondit de 3,1 % après des commandes de puces de 500 milliards de dollars

*

La hausse souligne l'optimisme à l'égard de l'IA

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 13; contexte dans l'ensemble de la copie) par Niket Nishant et Rashika Singh

Nvidia NVDA.O s'apprêtait à entrer dans l'histoire mercredi en devenant la première entreprise à atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars, prolongeant ainsi un puissant rallye qui a cimenté sa place au centre du boom de l'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont bondi de 3,1 % dans les échanges avant bourse après que le directeur général Jensen Huang a annoncé 500 milliards de dollars de commandes de puces d'intelligence artificielle et des projets de construction de sept superordinateurs pour le gouvernement américain.

Cette étape marque la transformation de Nvidia d'un fabricant de puces graphiques de niche en l'épine dorsale de l'industrie mondiale de l'IA, dépassant Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O et transformant Huang en une icône de la Silicon Valley.

Une valorisation de 5 000 milliards de dollars signifierait également que la valeur de marché de Nvidia dépasserait celle de l'ensemble du marché des crypto-monnaies et équivaudrait à environ la moitié de la valeur totale de l'indice paneuropéen Stoxx 600 .STOXX .

La société a atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars en juillet, marquant un rythme de croissance rarement vu sur les marchés modernes.

"À bien des égards, tout ce qui aurait pu aller bien pour l'entreprise est allé bien au cours des dernières 24 heures", a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone.

Les analystes estiment que cette hausse reflète la confiance dans les dépenses incessantes en matière d'intelligence artificielle, bien que certains mettent en garde contre les valorisations excessives. Son poids massif dans le S&P 500 .SPX et le Nasdaq 100 .NDX lui confère une influence considérable sur les marchés mondiaux, tandis que son énorme valorisation suscite des attentes et laisse peu de place à la déception.

La société devrait publier ses résultats trimestriels le 19 novembre.

MONNAIE D'ÉCHANGE GÉOPOLITIQUE

La domination de Nvidia a attiré l'attention des régulateurs mondiaux, les restrictions américaines à l'exportation de puces avancées en faisant un pion clé dans la stratégie de Washington visant à limiter l'accès de la Chine à la technologie de l'IA.

"Nvidia a clairement apporté son histoire à Washington pour éduquer et gagner les faveurs du gouvernement américain", a déclaré Bob O'Donnell de TECHnalysis Research. "Ils ont réussi à aborder la plupart des sujets les plus chauds et les plus influents dans le domaine de la technologie

La conférence des développeurs de mardi a également servi de plateforme à Huang pour marcher sur une corde raide géopolitique.

Il a fait l'éloge des politiques "America First" du président américain Donald Trump pour accélérer les investissements technologiques nationaux, tout en avertissant que l'exclusion de la Chine de l'écosystème de Nvidia pourrait limiter l'accès des États-Unis à la moitié des développeurs d'IA du monde.

Des concurrents, dont Advanced Micro Devices AMD.O et plusieurs startups bien financées, cherchent à remettre en cause la domination de Nvidia dans les puces d'IA haut de gamme, mais Nvidia reste le premier choix de l'industrie.

Les processeurs H100 et Blackwell de Nvidia alimentent la plupart des grands modèles de langage derrière des outils tels que ChatGPT d'OpenAI et xAI d'Elon Musk. La valeur marchande d'Apple et de Microsoft a également dépassé les 4 000 milliards de dollars.

