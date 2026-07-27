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Nvidia s'apprêterait à investir 5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars dans la start-up spécialisée dans l'IA d'Ilya Sutskever, selon une source
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 19:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepa Seetharaman

SAN FRANCISCO, 27 juillet - Nvidia NVDA.O va réaliser un investissement en capital de 5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars dans Safe Superintelligence dans le cadre d'un partenariat stratégique entre le fabricant de puces et la start-up cofondée par l'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever, a déclaré une source proche du dossier.

Les deux entreprises ont annoncé cet accord lundi matin sans en dévoiler les conditions financières.

Ce financement permettra de renforcer les ressources informatiques dont dispose SSI, ont indiqué les entreprises. L'accord permet également à SSI d'accéder au matériel de pointe Vera Rubin de Nvidia.

Cet accord stratégique annoncé lundi a été conclu en l'espace de quelques semaines, ont indiqué deux personnes proches du dossier.

Bloomberg avait précédemment révélé le montant de la prise de participation de Nvidia.

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