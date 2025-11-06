 Aller au contenu principal
Nvidia : retombe sur l'ex-résistance des 192,6$
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:56

Après sa rechute sous le palier psychologique des 200$, Nvidia retombe sur l'ex-résistance des 192,6$, et se rapproche de la MM20 qui gravite vers 191$.
Le cours de Nvidia se maintient au-dessus de la MM50 depuis 2 mois, et le resterait en cas de comblement du 'gap' des 191,77$ du 27 octobre, mais également de celui des 187,47$ du 24 octobre, et même celui des 183$ du 23 octobre.
En revanche, la tendance s'inverserait pour de bon sous les 180$.

Valeurs associées

NVIDIA
189,1130 USD NASDAQ -3,12%
