Nvidia répond aux critiques dans une note adressée aux analystes, dans le cadre d'une campagne de contestation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O , l'entreprise la plus valorisée au monde, s'est mise sur la défensive contre les sceptiques de son évaluation de 4,5 trillions de dollars, en baisse par rapport à une évaluation historique de 5 trillions de dollars, en menant une campagne d'information sur Wall Street et les médias sociaux.

La semaine dernière, l'entreprise a publié une note détaillée à l'intention des analystes boursiers du côté de la vente, réfutant point par point les affirmations de Michael Burry, qui a été présenté dans le livre et le film "The Big Short", et d'autres écrivant sur Substack. Burry, qui s'est fait connaître en pariant contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008, est largement suivi par les investisseurs pour ses commentaires sur les marchés et l'économie; il a intensifié ses critiques à l'égard de Nvidia ces dernières semaines dans une nouvelle lettre d'information .

Le mémo, dont Reuters a eu connaissance, a été publié dans son intégralité par le cabinet d'études Bernstein mercredi. Nvidia y répond à un essai de Substack rédigé par un autre auteur qui prétendait utiliser une analyse IA des informations financières publiques de Nvidia pour montrer que les stocks s'accumulaient et que les clients n'étaient pas en mesure de payer.

Nvidia a également fourni une réfutation détaillée, mettant en avant ses informations publiques, pour expliquer pourquoi elle ne devrait pas être comparée à des fraudes comptables historiques telles que WorldCom, Lucent ou Enron. Nvidia a toutefois admis que ses puces Blackwell les plus récentes présentaient des marges brutes plus faibles et des coûts de garantie plus élevés que les modèles précédents en raison de la complexité des puces Blackwell.

Nvidia n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la note.

Le mémo a été publié par Bernstein un jour après que les actions de Nvidia ont chuté suite à la publication d'un rapport de la publication technologique The Information disant que Meta Platforms META.O était en discussion avec Google d'Alphabet GOOGL.O pour utiliser les puces d'intelligence artificielle de Google qui sont en concurrence avec les semi-conducteurs de Nvidia.

Nvidia a réagi publiquement à l'article sur X , en déclarant qu'elle était "ravie du succès de Google", mais que ses puces restaient "une génération en avance" sur ses rivales. Le message lui-même a suscité des questions et des critiques de la part d'utilisateurs sur X qui se demandaient pourquoi Nvidia prenait les médias sociaux pour se défendre contre Google, qui est l'un des principaux clients de Nvidia.

"Quelqu'un chez Nvidia doit certainement voir à quel point cela semble mauvais, n'est-ce pas?", a écrit Susan Zhang , chercheuse chez DeepMind, une société de Google, qui compte plus de 38 000 adeptes.