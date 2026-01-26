 Aller au contenu principal
Nvidia renforce son partenariat avec CoreWeave et lance Vera, son premier CPU autonome
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 14:20

Nvidia a annoncé un nouvel investissement stratégique de 2 milliards de dollars dans CoreWeave, spécialiste du cloud dédié à l'intelligence artificielle, consolidant ainsi un partenariat déjà soutenu par plus de 6 milliards de dollars de services achetés jusqu'en 2032. Suite à cette annonce, l'action Coreweave progresse de près de 10% avant l'ouverture de Wall Street. L'objectif commun : déployer plus de 5 gigawatts de capacité de calcul d'ici à 2030, dans un contexte de demande massive en infrastructures IA. CoreWeave, valorisée à 47 milliards de dollars depuis son entrée en Bourse en 2025, ambitionne de bâtir une puissance équivalente à cinq réacteurs nucléaires, soutenue par les capitaux de Nvidia, destinés à financer l'expansion énergétique et immobilière du groupe.

Dans le cadre de cet accord, Nvidia a acquis des actions ordinaires de classe A à 87,20 dollars l'unité et confie à CoreWeave le déploiement prioritaire de ses dernières technologies, dont Vera, son premier processeur central autonome. Cette nouvelle puce marque une étape stratégique : Vera entre en concurrence directe avec les CPU d'Intel, d'AMD et les composants personnalisés d'Amazon et autres géants du cloud. Jusqu'à présent, Nvidia ne proposait ses CPU que comme éléments de systèmes intégrés. Avec Vera, le groupe entend élargir son emprise au-delà des GPU, consolidant son ambition de dominer l'ensemble du calcul informatique lié à l'IA.

Cette offensive technologique s'accompagne d'interrogations sur la circularité des investissements entre Nvidia et ses partenaires du secteur, notamment OpenAI, Anthropic ou xAI. Le PDG Jensen Huang rejette ces critiques, affirmant que ces participations reflètent la confiance dans des entreprises "générationnelles". Nvidia était déjà le quatrième actionnaire de CoreWeave avant cet accord, avec 6% du capital. CoreWeave, encore déficitaire malgré des accords avec OpenAI et Meta, cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de Microsoft, qui représentait deux tiers de ses revenus fin 2025. Dans un marché en pleine expansion, Nvidia prévoit désormais 500 milliards de dollars de revenus cumulés dans les puces de centres de données d'ici fin 2026, confirmant une trajectoire de croissance toujours portée par une demande que l'entreprise juge "illimitée".

