Nvidia renforce son partenariat avec CoreWeave et lance Vera, son premier CPU autonome
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 14:20
Dans le cadre de cet accord, Nvidia a acquis des actions ordinaires de classe A à 87,20 dollars l'unité et confie à CoreWeave le déploiement prioritaire de ses dernières technologies, dont Vera, son premier processeur central autonome. Cette nouvelle puce marque une étape stratégique : Vera entre en concurrence directe avec les CPU d'Intel, d'AMD et les composants personnalisés d'Amazon et autres géants du cloud. Jusqu'à présent, Nvidia ne proposait ses CPU que comme éléments de systèmes intégrés. Avec Vera, le groupe entend élargir son emprise au-delà des GPU, consolidant son ambition de dominer l'ensemble du calcul informatique lié à l'IA.
Cette offensive technologique s'accompagne d'interrogations sur la circularité des investissements entre Nvidia et ses partenaires du secteur, notamment OpenAI, Anthropic ou xAI. Le PDG Jensen Huang rejette ces critiques, affirmant que ces participations reflètent la confiance dans des entreprises "générationnelles". Nvidia était déjà le quatrième actionnaire de CoreWeave avant cet accord, avec 6% du capital. CoreWeave, encore déficitaire malgré des accords avec OpenAI et Meta, cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de Microsoft, qui représentait deux tiers de ses revenus fin 2025. Dans un marché en pleine expansion, Nvidia prévoit désormais 500 milliards de dollars de revenus cumulés dans les puces de centres de données d'ici fin 2026, confirmant une trajectoire de croissance toujours portée par une demande que l'entreprise juge "illimitée".
Valeurs associées
|187,6700 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
C’est une première historique : l’argent franchit les 100 dollars l’once et s’impose comme le métal star de 2026. De son côté, l’once d’or a franchi un nouveau record historique en dépassant les 5 100 dollars. Jusqu’où peut aller cette folle ascension des métaux ... Lire la suite
-
Selon une commission d’enquête, la compagnie publique bangladaise (BPDB) a surpayé jusqu’à 50 % l’électricité achetée au groupe indien Adani. Ces accusations ont été lancées par une commission d'enquête gouvernementale qui s'est penchée sur les contrats d'énergie ... Lire la suite
-
De nombreux admirateurs ont fait leurs adieux dimanche aux deux pandas du zoo de Tokyo, qui s'apprêtent à retourner en Chine, privant l'archipel de la présence de ces animaux emblématiques pour la première fois en un demi-siècle.
-
Des camions chargés d’aide et de matériaux de construction font la queue devant le passage de Rafah, côté égyptien, en attendant le feu vert pour entrer à Gaza. Israël affirme qu’il n’autorisera que les piétons à emprunter le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer