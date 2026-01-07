Nvidia réduit ses gains après la publication d'un rapport selon lequel la Chine aurait demandé aux entreprises technologiques d'interrompre leurs commandes de puces H200

7 janvier - ** Les actions de Nvidia NVDA.O réduisent leurs gains, maintenant en hausse de ~1% à $189,3 ** Le gouvernement chinois a demandé à certaines entreprises technologiques d'interrompre temporairement leurs projets d'achat de puces d'IA H200 de Nvidia, rapporte The Information

** Pékin ne veut pas que les entreprises technologiques locales se précipitent pour stocker des puces avant la fin de ses délibérations, ajoute le rapport. ** Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors du Consumer Electronics Show cette semaine que la demande de puces H200 était forte en Chine

** NVDA a augmenté de 38,9 % en 2025