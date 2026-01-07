 Aller au contenu principal
Nvidia réduit ses gains après la publication d'un rapport selon lequel la Chine aurait demandé aux entreprises technologiques d'interrompre leurs commandes de puces H200
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 17:01

7 janvier - ** Les actions de Nvidia NVDA.O réduisent leurs gains, maintenant en hausse de ~1% à $189,3 ** Le gouvernement chinois a demandé à certaines entreprises technologiques d'interrompre temporairement leurs projets d'achat de puces d'IA H200 de Nvidia, rapporte The Information

** Pékin ne veut pas que les entreprises technologiques locales se précipitent pour stocker des puces avant la fin de ses délibérations, ajoute le rapport. ** Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors du Consumer Electronics Show cette semaine que la demande de puces H200 était forte en Chine

** NVDA a augmenté de 38,9 % en 2025

