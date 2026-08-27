Nvidia rassure mais les taux maintiennent Paris sous pression

La tendance est morose sur les principales places boursières européennes malgré les résultats de bonne facture présentés hier soir par Nvidia. Si la publication du géant de l'IA porte le secteur des semi-conducteurs, les valeurs bancaires sont en marche arrière à Paris, alors que les tensions s'accumulent sur le marché obligataire. Dans ce contexte, le CAC 40 cède 0,85%, à 8 390 points, tandis que Londres recule de 0,68%. Seule Francfort parvient à tirer son épingle du jeu avec un gain limité de 0,25%.

Nvidia n'a pas déçu. Le géant de l'IA, dont les trimestriels font désormais office de baromètre de la santé du secteur, a dévoilé pour le troisième trimestre des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes, témoignant d'une demande toujours robuste pour les infrastructures d'IA.

Les "semis" en hausse, les banques en repli

Cette publication porte le secteur des semi-conducteurs en Europe : 4,2% pour STMicro (plus forte hausse du CAC), 4% pour Infineon (plus forte hausse du DAX), 2,75% pour ASM International (plus forte hausse de l'AEX à Amsterdam).

La Bourse de Paris reste néanmoins plombée par Pernod Ricard (-6,8%), qui a dévoilé un résultat net part du groupe en baisse de 26%, à 1,203 milliard d'euros, au titre de son exercice 2025-2026.

Eiffage affiche aussi un repli de près de 5% après une publication jugée "légèrement décevante" par Oddo BHF, marquée par un ROP inférieur aux attentes.

Enfin, le secteur bancaire européen accuse parallèlement un net repli, avec -3,6% pour Crédit Agricole, -3,1% pour BNP Paribas, -2,5% pour Société Générale, -1,6% pour UniCredit... Les banques pâtissent du regain de tensions sur les marchés obligataires, qui ravive l'aversion au risque.

En effet, le rendement de l'OAT à 10 ans évolue désormais à 4,1%, contre 3,24% pour le Bund de même échéance, soit un spread qui s'approche des 90 pb. La remontée des taux renchérit mécaniquement le refinancement de la dette française et la revue de Fitch du 28 août sera donc suivie de près. "Une dégradation de la note A paraît peu probable, mais un passage de la perspective de stable à négative reste possible", note Olivier Malteste, chef économiste et directeur des investissements de Yomoni.

Outre les finances publiques, "la hausse des rendements renchérit également le crédit immobilier et pèse sur le financement des ETI et PME, avec des effets potentiels sur l'investissement, la croissance et l'emploi", rappelle l'expert.

De son côté, le rendement de l'US T-Bonds de même échéance est à 4,66%.

Un oeil sur Ormuz, l'autre sur le Wyoming

Sur le front géopolitique, l'incertitude reste de mise : aucune avancée notable ne se dessine dans le conflit entre Washington et Téhéran, tandis que le détroit d'Ormuz demeure largement congestionné avec trois passages de navires enregistrés au cours des 24 dernières heures, selon les sites spécialisés de suivi du trafic maritime.

Au cours des prochaines heures, les investisseurs porteront leurs regards vers le Wyoming, où débute aujourd'hui le symposium de Jackson Hole, rendez-vous annuel des principaux banquiers centraux de la planète.

Selon ABN Amro, cet événement devrait moins être centré sur la perspective d'un prochain mouvement de 25 points de base que sur les clarifications de la Fed, après deux réunions consécutives au cours desquelles les taux ont été maintenus à 3,50%-3,75%.

"Une autre question clé est de savoir si la hausse des rendements des Treasuries à long terme peut se substituer à un resserrement monétaire supplémentaire de la part de la Fed", ajoutent les analystes.

Les autres valeurs en mouvement

Dans le reste de l'actualité, TotalEnergies (-1,1%) rapporte avoir finalisé le transfert de sa participation de 10% dans Arctic LNG 2 à NordLine, une filiale du groupe russe Novatek. A l'issue de cette opération, le groupe n'est donc plus actionnaire du projet.

De son côté, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca (-0,6%) fait part de résultats positifs pour un essai de phase III évaluant Tezspire (tezepelumab), développé par le laboratoire britannique en collaboration avec son homologue américain Amgen, chez des patients atteints d'oesophagite éosinophilique (EoE).

Enfin, BMW ( 0,9%) annonce ce matin avoir livré 2 millions de véhicules 100% électriques (BEV, véhicules électriques à batterie) dans le monde depuis le lancement de la BMW i3 fin 2013. En intégrant les hybrides rechargeables, environ 3,5 millions de véhicules électrifiés ont été livrés depuis cette date.