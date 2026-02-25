 Aller au contenu principal
Nvidia prévoit un T1 supérieur aux attentes avec une demande solide pour l'IA
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 23:42

Nvidia NVDA.O a dit mercredi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, misant sur les investissements massifs déployés par les géants technologiques dans l'intelligence artificielle (IA), dont le fabriquant de semiconducteurs est un poids lourd, en dépit d'interrogations des investisseurs sur le bien-fondé de ces dépenses.

Le titre du leader du marché des semi-conducteurs progressait de plus de 3% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Préoccupés par les vastes dépenses des géants technologiques pour développer leurs infrastructures d'IA, dont ils interrogent l'impact sur la croissance des géants de la "tech", les investisseurs suivent de près les résultats de Nvidia, en quête d'éléments de réponse.

Wall Street a misé sur une demande robuste pour les puces de pointe de Nvidia, une tendance dessinée par les dépenses en capital massives annoncées par Alphabet GOOGL.O , Microsoft

MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O en 2026.

Nvidia dit anticiper au premier trimestre un chiffre d'affaires à hauteur de 78 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de 2%, contre un consensus de 72,60 milliards de dollars selon des données LSEG.

Sur la période octobre-décembre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 68,13 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 66,21 milliards, d'après LSEG.

Le bénéfice ajusté est ressorti à 1,62 dollar par action, contre un consensus de 1,53 dollar.

Dans son communiqué, publié avec une dizaine de minutes de retard par rapport à l'horaire prévu, Nvidia a fait savoir que ses prévisions pour le trimestre en cours ne comprenaient pas de quelconques ventes de puces pour les centres de données à destination de la Chine.

Il a toutefois précisé avoir reçu ce mois-ci de la part du gouvernement américain l'autorisation de livrer de "petites quantités" de puces H200 vers ses clients en Chine.

Par ailleurs, le groupe a dit avoir un inventaire et une capacité suffisants pour répondre à la demande au-delà des prochains trimestres.

(Arsheeya Bajwa et Zaheer Kachwala à Bangalore, Stephen Nellis et Max A. Cherney à San Francisco; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

ALPHABET-A
312,9100 USD NASDAQ +0,65%
AMAZON.COM
210,6550 USD NASDAQ +1,00%
META PLATFORMS
653,6400 USD NASDAQ +2,24%
MICROSOFT
400,7800 USD NASDAQ +3,03%
NVIDIA
195,6099 USD NASDAQ +1,43%
