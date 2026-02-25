Nvidia prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, l'IA stimulant la demande de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 11 à 17)

Le fabricant de puces Nvidia amp;NVDA.O> a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations du marché mercredi, pariant sur les dépenses ininterrompues de Big Tech pour ses processeurs d'intelligence artificielle au milieu de l'examen généralisé des investissements massifs dans l'IA.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges prolongés.

La société la plus valorisée au monde prévoit des ventes de 78 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, plus ou moins 2 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 72,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia pour savoir si les centaines de milliards de dollars que les grandes entreprises technologiques consacrent à l'infrastructure des centres de données portent leurs fruits.

Wall Street a parié sur les signes d'une demande robuste pour les puces d'IA haut de gamme de Nvidia, une hypothèse soutenue par les dépenses d'investissement considérables d'Alphabet amp;GOOGL.O>, Microsoft amp;MSFT.O>, Amazon.com amp;AMZN.O> et Meta Platforms amp;META.O>, qui devraient totaliser au moins 630 milliards de dollars en 2026, la plupart des dépenses étant réservées aux centres de données et aux processeurs.

Les entreprises et les gouvernements dépensent sans compter dans la course au développement des technologies d'IA les plus sophistiquées, sous peine d'être distancés.

Mais des signes de risque pour la domination de longue date de Nvidia dans la fabrication de puces d'IA apparaissent. Son petit rival AMD amp;AMD.O> s'apprête à dévoiler un nouveau serveur d'IA phare dans le courant de l'année et a conclu des accords avec les principaux clients de Nvidia, notamment Meta .

Entre-temps, Google, la société d'Alphabet, s'est imposée comme l'un de ses principaux rivaux en signant un accord pour fournir à Anthropic, le créateur de chatbots Claude , ses propres puces, appelées TPU. Google est également en pourparlers pour fournir Meta , selon les médias.

Les grandes entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers l'intérieur dans leur quête de puissance de calcul, consacrant des ressources à la conception de puces internes qu'elles déploient dans leurs centres de données.

L'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires de 68,13 milliards de dollars pour le trimestre de janvier, dépassant les estimations de 66,21 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Elle a déclaré des bénéfices ajustés de 1,62 $ par action, contre des estimations de 1,53 $, selon les données de LSEG.

Dans un rapport de résultats très suivi, qui a été publié environ 10 minutes plus tard que prévu, Nvidia a déclaré que ses prévisions pour le trimestre en cours n'incluaient pas les recettes attendues des ventes de ses puces pour centres de données à la Chine.

Les analystes et les investisseurs comptaient sur le retour potentiel des ventes de puces d'intelligence artificielle de Nvidia à la Chine, qui étaient auparavant limitées en raison des restrictions à l'exportation imposées par le gouvernement américain.

Le mois dernier, le directeur général Jensen Huang a déclaré qu'il espérait que la Chine autoriserait l'entreprise à vendre sa puissante puce d'intelligence artificielle H200 dans le pays et que la licence était en cours de finalisation.

Son rival AMD a ajouté les ventes de puces d'intelligence artificielle à ses prévisions pour le trimestre en cours après avoir obtenu des licences pour expédier certains de ses processeurs modifiés en Chine.

Nvidia a déclaré avoir sécurisé ses stocks et ses capacités pour répondre à la demande au cours des prochains trimestres.

La société a également déclaré qu'elle inclurait les dépenses de rémunération à base d'actions dans ses mesures financières non GAAP, s'écartant des tendances plus larges de l'industrie à un moment où les entreprises technologiques se battent les unes contre les autres pour attirer les meilleurs ingénieurs et chercheurs en IA.

"La rémunération à base d'actions est un élément fondamental du programme de rémunération de Nvidia visant à attirer et à retenir des talents de classe mondiale", a déclaré la société dans un communiqué.