Nvidia prévoit le lancement des PC RTX Spark AI en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a annoncé jeudi que Lenovo 0992.HK et Acer 2353.TW lanceraient en octobre les premiers PC Windows équipés de sa puce RTX Spark, alors que le géant des puces s'efforce d'intégrer directement des capacités d'IA aux ordinateurs portables et de bureau.

Les géants de la technologie misent de plus en plus sur l’IA embarquée pour réduire le coût des services basés sur le cloud, tout en améliorant la confidentialité et la réactivité grâce au traitement local des tâches sur les appareils des utilisateurs.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le géant des puces a déclaré qu’Acer et Lenovo rejoindraient une liste croissante de fabricants lançant des systèmes équipés de la puce RTX Spark, qui combine un processeur graphique Blackwell et un processeur central Grace.

* Nvidia a dévoilé l'RTX Spark en juin dans le cadre d’un partenariat avec Microsoft MSFT.O visant à « réinventer le PC » pour l’ère de l’IA, après trois ans de collaboration entre les deux entreprises. La puce a été développée en collaboration avec la société taïwanaise MediaTek 2454.TW .

* Le mois dernier, Apple a mis à jour ses ordinateurs de bureau Mac mini et Mac Studio avec ses dernières puces de la série M, affirmant que ces systèmes peuvent exécuter localement des modèles d’IA plus volumineux et des agents IA autonomes.