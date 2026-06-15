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Nvidia prépare une émission obligataire de 20 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 15:11

Nvidia envisagerait de lever jusqu'à 20 milliards de dollars sur le marché obligataire américain à travers plusieurs échéances. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par d'importants mouvements de financement chez les grands acteurs de l'intelligence artificielle.

Selon des informations rapportées par Bloomberg et fondées sur des sources proches du dossier, Nvidia pourrait prochainement procéder à une émission obligataire américaine destinée à lever environ 20 milliards de dollars. L'opération serait structurée en sept tranches, avec des maturités comprises entre deux et trente ans.

Toujours d'après les sources citées par Bloomberg, le prix envisagé pour la tranche à l'échéance la plus longue correspondrait à un écart d'environ 0,9 point de pourcentage par rapport aux obligations du Trésor américain.

Cette information intervient alors que plusieurs géants de l'intelligence artificielle multiplient les opérations de financement. Alphabet a récemment annoncé avec succès une levée de fonds de 84,75 milliards de dollars. Plus tôt ce mois-ci, le Financial Times avait également révélé que Meta étudiait la possibilité d'une levée de fonds pouvant atteindre 30 milliards de dollars.

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1 commentaire

  • 15:44

    ils ont plein de cash et font une levée de fonds... quel but ?

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