Nvidia prend des participations dans les start-ups technologiques françaises Doctolib et Genesis AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de Genesis AI dans les premier et troisième paragraphes)

Le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O a accepté d'acquérir des participations dans les start-ups technologiques françaises Doctolib et Genesis AI,ont annoncé mardi ces deux entreprises.

Doctolib a indiqué que Nvidia avait accepté d'acquérir une participation minoritaire sans préciser le montant ni la valeur de celle-ci, tout en soulignant que la présence de Nvidia l'aiderait à développer des outils d'intelligence artificielle.

Genesis AI a confirmé une information publiée précédemment par le journal Les Echos. “Nous sommes ravis que Nvidia devienne un investisseur stratégique de Genesis AI”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le journal a ajouté que le fabricant de puces avait pris des participations dans Entalpic et Pigment. Les deux sociétés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.