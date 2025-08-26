Nvidia pourrait enregistrer une variation de capitalisation de $260 mds après la publication de ses résultats

Illustration du logo NVIDIA

par Laura Matthews

La valeur boursière de Nvidia pourrait enregistrer une variation d'environ 260 milliards de dollars, à la hausse ou à la baisse selon la teneur des résultats que le géant des semi-conducteurs publiera mercredi, selon les données du marché américain des options.

Les options Nvidia impliquent une variation d'environ 6% de l'action dans les deux sens après les résultats trimestriels, qui seront publiés après la clôture des marchés.

Ce chiffre est inférieur à la moyenne à long terme de 7%, ce qui suggère que les investisseurs ont désormais une meilleure idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre à mesure que l'entreprise mûrit.

"Les fluctuations de Nvidia pourraient être plus intéressantes que le mouvement réel de Nvidia", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna. "Un grand nombre de ces valeurs spéculatives à fort potentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle ont perdu beaucoup de terrain, mais Nvidia est revenu juste en dessous de son plus haut niveau historique".

Si les résultats du fabricant de puces dépassent les attentes, Chris Murphy a affirmé que cela "soutiendrait certains des secteurs les plus touchés et les plus spéculatifs du marché de l'IA".

Au cours des 12 derniers trimestres, l'évolution implicite des bénéfices de Nvidia a été en moyenne de 7,7%, alors que l'évolution réelle moyenne a été plus proche de 7,6%, selon les données d'ORATS.

Après une énorme hausse qui a contribué à la croissance des marchés cette année, le secteur technologique s'est quelque peu replié ce mois-ci en raison d'une baisse de l'enthousiasme pour ces actions.

Les traders surveillent maintenant les résultats de Nvidia pour voir si sa valorisation de 4.000 milliards de dollars est justifiée. En outre, l'impact potentiel sur ses prévisions d'un récent accord de partage des revenus avec le gouvernement américain sera surveillé de près.

Le titre Nvidia, le géant des semi-conducteurs au cœur du commerce de l'intelligence artificielle, ont gagné environ 34% cette année et ont clôturé en hausse de 1,02% lundi à 179,81 dollars. L'indice S&P 500 a baissé de 0,43% à 6.439,32 sur la journée et a augmenté de 9,5% depuis le début de l'année.

"Il s'agit d'un parcours étonnant", a déclaré Matt Amberson, fondateur d'ORATS. "C'est tout simplement une période idéale pour Nvidia".

