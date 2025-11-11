Nvidia perd du terrain alors que SoftBank vend le reste de ses actions dans le pionnier de l'IA

11 novembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O glissent de 1,7 % à 195,59 $ dans les échanges de pré-marché, après que SoftBank ait vendu le reste de ses actions dans la société

** SoftBank vend le reste de ses actions dans NVDA pour 5,83 milliards de dollars

** Le directeur financier de SoftBank a déclaré lors d'une conférence de presse que l'investissement de SoftBank dans OpenAI était très important et qu'il fallait utiliser ses actifs existants pour financer de nouveaux investissements

** SoftBank a déjà vendu ses 32,1 millions d'actions de NVDA en octobre, y compris celles détenues par des filiales de gestion d'actifs ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 49 % depuis le début de l'année