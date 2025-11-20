 Aller au contenu principal
Nvidia, Palo Alto, Walmart... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 20/11/2025 à 15:00

(AOF) - Abbott Laboratories

Abbott Laboratories et Exact Sciences ont signé un accord définitif portant sur l'acquisition du second par le premier. Pour cette opération, Abbott va procéder au rachat de toutes les actions en circulation d'Exact Sciences pour 105 dollars par titre en numéraire, faisant ressortir une valeur patrimoniale de 21 milliards de dollars, ou une valeur d'entreprise estimée à 23 milliards de dollars, incluant l'absorption par Abbott d'environ 1,8 milliard de dollars de dette nette d'Exact Sciences.

Moderna

Moderna a annoncé la finalisation d'une ligne de crédit à terme de cinq ans, pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, auprès d'Ares Management Credit Funds. Ce financement, non dilutif, est structuré en trois tranches : un prêt à terme initial de 600 millions de dollars, une ligne de crédit à terme différée de 400 millions de dollars et une deuxième ligne de crédit à terme différée de 500 millions de dollars. Cet apport en capital renforce le bilan du laboratoire déjà solide et offre une certaine flexibilité selon Jamey Mock, directeur financier de Moderna.

Nvidia

Dans un contexte de craintes à propos de l'existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA, Nvidia a rassuré les investisseurs en dévoilant hier soir des résultats et des objectifs meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos le 26 octobre, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 65%, à 31,91 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,3 dollar, dépassant les attentes de 4 cents.

Palo Alto Networks

Le spécialiste des solutions de sécurité informatique à destination des entreprises, Palo Alto Networks, a annoncé l'acquisition de la plateforme d'observabilité Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars en numéraire et en actions. Chronosphere annonce un chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) de plus de 160 millions de dollars à la fin septembre 2025, en croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre.

Regeneron

La FDA a étendu l'autorisation du produit Eylea HD de Regeneron. Ce dernier peut désormais être injecté en dose de 8mg pour le traitement de patients présentant un œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine rétinienne, avec un schéma posologique pouvant aller jusqu'à une injection toutes les huit semaines après une période initiale d'injections mensuelles.

Verizon

Verizon prévoit de supprimer 13 000 emplois, ce qui constitue le plus grand plan social de l'histoire du géant américain des télécommunications. La firme, qui compte près de 100 000 salariés à travers le monde, vise à réduire ses coûts et restructurer ses activités. Le groupe a également indiqué son intention de convertir 179 boutiques en propre en franchises et de fermer un magasin.

Walmart

Walmart, dont le titre recule de près de 2%, a annoncé avoir relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année après un trimestre solide, marqué par une croissance de 4,5% de ses ventes à périmètre comparable aux États-Unis (contre +3,8% de consensus). Elles incluent les ventes en ligne et en magasin. Les recettes publicitaires mondiales ont progressé de 53% au cours du trimestre, contre une croissance de 46% au deuxième trimestre.

