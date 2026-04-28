Nvidia : nouveau record absolu à 216,8$, et 5.265Mds$ de 'capi'
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 09:00
Parti de 165$ le 30 mars, le titre a engrangé 32%, soit plus 1.500Mds$ de valeur boursière en 1 mois, l'équivalent de 50% du PIB de la France.
Le prochain objectif pourrait être 227$, soit X 2,618 fois son plancher des 87 du 7 avril 2025.
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