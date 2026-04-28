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Nvidia : nouveau record absolu à 216,8$, et 5.265Mds$ de 'capi'
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 09:00

Nvidia établit un nouveau record absolu à 216,8$, surpassant des 212$ du 29 octobre dernier et s'impose comme le 1er titre à passer la barre des 2.650Mds$ de capitalisation.
Parti de 165$ le 30 mars, le titre a engrangé 32%, soit plus 1.500Mds$ de valeur boursière en 1 mois, l'équivalent de 50% du PIB de la France.
Le prochain objectif pourrait être 227$, soit X 2,618 fois son plancher des 87 du 7 avril 2025.

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