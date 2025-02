Nvidia: les résultats dépassent encore les attentes information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le fabricant de puces pour l'IA Nvidia a dévoilé hier soir un BPA ajusté (non GAAP) de 0,89 dollar au titre de son 4e trimestre 2024-25, en augmentation de 71% en comparaison annuelle et dépassant ainsi les attentes des analystes.



Toujours en comparaison annuelle, sa marge brute non GAAP ressort à 73,5%, en repli de 3,2 pts, pour un chiffre d'affaires en croissance de 78% à 39,3 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté trimestriel ressort ainsi à 22 milliards de dollars, en hausse de 72%.



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA ressort à 130,5 milliards de dollars (+114%) avec un bénéfice net ajusté de 74,2 milliards de dollars (+130%) et un BPA ajusté de 2,99$ (+130%).



' Nous avons réussi à lancer la production à grande échelle des supercalculateurs Blackwell AI, réalisant plusieurs milliards de dollars de ventes dès le premier trimestre. L'IA progresse à une vitesse fulgurante, alors que l'IA agentique et l'IA physique ouvrent la voie à une nouvelle ère qui révolutionnera les plus grandes industries', a déclaré Jensen Huang, fondateur et p.d.-g. de Nvidia.



Pour le 1er trimestre de son exercice comptable 2026, Nvidia cible un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de ±2 %.





Valeurs associées NVIDIA 131,28 USD NASDAQ +3,67%