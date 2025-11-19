Nvidia, leader de l'IA, prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

Nvidia NVDA.O prévoit mercredi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur l'explosion de la demande de ses puces d'intelligence artificielle de la part des fournisseurs d'informatique dématérialisée, dans un contexte de craintes généralisées d'une bulle de l'intelligence artificielle.

Les résultats du leader des puces d'IA marquent un moment décisif pour Wall Street, alors que les marchés mondiaux se sont tournés vers le concepteur de puces pour déterminer si l'investissement de milliards de dollars dans l'expansion de l'infrastructure d'IA a donné lieu à des valorisations vertigineuses qui ont potentiellement dépassé les fondamentaux.

La société la plus valorisée au monde prévoit un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, plus ou moins 2 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 61,66 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

Les actions de l'entreprise phare du marché de l'intelligence artificielle ont augmenté de plus de 4 % dans les échanges prolongés. Avant les résultats, des doutes avaient fait chuter les actions de Nvidia de près de 8 % en novembre, après une hausse de 1 200 % au cours des trois dernières années. L'ensemble du marché .SPX a reculé de près de 3 % ce mois-ci.

Pourtant, les analystes et les investisseurs s'attendaient largement à ce que la demande sous-jacente de puces d'IA, qui a alimenté les résultats de Nvidia depuis le lancement de ChatGPT à la fin de 2022, reste forte.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré le mois dernier que la société avait 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026.

Les grandes entreprises technologiques, qui comptent parmi les plus gros clients de Nvidia, ont doublé leurs dépenses pour développer les centres de données d'IA et s'emparer des puces les plus avancées et les plus chères, en s'engageant dans des constructions de plusieurs milliards et de plusieurs gigawatts.

Le mois dernier, Microsoft a fait état d'un record de dépenses d'investissement de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal, dont près de la moitié a été consacrée principalement aux puces.

Nvidia prévoit une marge brute ajustée de 75 %, plus ou moins 50 points de base au quatrième trimestre, alors que le marché s'attend à une marge de 74,5 %.