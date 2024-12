Nvidia: l'UE a approuvé l'acquisition de Run Labs information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 13:38









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé sans condition, en vertu du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition de Run Labs par Nvidia Corporation.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence dans l'Espace économique européen (EEE).



La Commission a examiné l'incidence de l'opération sur les marchés de la fourniture (i) d'unités de traitement graphique (GPU) destinées à être utilisées dans les centres de données et (ii) de logiciels d'orchestration de GPU.



La Commission a donc conclu que le projet d'acquisition ne poserait de problèmes de concurrence sur aucun des marchés examinés dans l'EEE ou en Italie. Elle a donc autorisé l'opération sans condition.





Valeurs associées NVIDIA 130,68 USD NASDAQ 0,00%