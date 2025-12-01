Nvidia investit 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys

Le leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars dans les actions ordinaires de Synopsys SNPS.O à un prix d'achat de 414,79 dollars par action, ont annoncé les deux entreprises lundi.