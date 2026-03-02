 Aller au contenu principal
Nvidia investit 2 milliards de dollars dans le fabricant de produits photoniques Lumentum
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O va investir 2 milliards de dollars dans Lumentum LITE.O pour soutenir la recherche et le développement ainsi que les opérations du fabricant de produits photoniques dans le cadre de la mise en place de sa production aux États-Unis, ont annoncé les deux entreprises lundi.

