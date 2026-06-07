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Nvidia et SK vont dévoiler les détails de leur plan de coopération alors que Huang met en garde contre une pénurie prolongée de puces
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation de SK et des commentaires de Huang au paragraphe 2)

Nvidia NVDA.O et la société sud-coréenne SK devraient annoncer lundi un plan de coopération entre les deux entreprises, le patron du fabricant américain de puces ayant déclaré que la pénurie actuelle de mémoire persisterait pendant « plusieurs années ».

Un porte-parole de SK Hynix 000660.KS a déclaré que le président du groupe, Chey Tae-won, et le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, prévoyaient de présenter ce projet aux médias lundi matin, confirmant ainsi une information publiée par Newsis.

M. Huang a déclaré séparément que Nvidia pourrait faire des annonces avec SK lundi.

« Nous travaillons dans de nombreux secteurs, des supercalculateurs IA aux processeurs, en passant par les nouveaux PC et la robotique. Nous sommes donc ici pour planifier et nous ferons peut-être des annonces demain », a-t-il déclaré aux journalistes, sans donner plus de détails.

Il a également déclaré qu’il ne voyait pas de fin à la pénurie de mémoire.

« L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur – des plaquettes aux emballages en passant par la photonique sur silicium... tout est en pénurie car la demande est très forte. Cette situation va perdurer pendant plusieurs années. »

M. Huang a rencontré M. Chey, le directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-jung, et d’autres dirigeants de SK autour d’un repas composé de poulet frit et de bière, connu sous le nom de « chimaek », au restaurant Kkanbu Chicken de Séoul.

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