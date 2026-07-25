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Nvidia et SK Group dévoilent une initiative portant sur des centres de données dédiés à l'IA d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars, ainsi qu'un partenariat dans le domaine de la mémoire
information fournie par Reuters 25/07/2026 à 01:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O et le groupe sud-coréen SK ont dévoilé vendredi une initiative dans le domaine de l'IA d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars, portant à la fois sur des centres de données d'IA à grande échelle et sur des mémoires de nouvelle génération, a indiqué Nvidia.

Cette initiative comprend un partenariat à long terme avec SK Hynix 000660.KS visant à garantir l’approvisionnement de Nvidia en mémoires de nouvelle génération et à développer conjointement des mémoires à haut débit destinées à l’entraînement des IA, aux agents IA et aux applications physiques d’IA.

Dans le cadre de cette initiative, SK Telecom 017670.KS prévoit de construire un centre de données d’IA de 2 gigawatts équipé des puces Vera Rubin de Nvidia et de la mémoire à haut débit HBM4 de SK Hynix, la première installation devant être mise en service en 2027, a ajouté Nvidia.

Par ailleurs, Nvidia a indiqué que Naver 035420.KS et Brookfield prévoyaient d’agrandir le centre de données d’IA de Naver en Corée du Sud.

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