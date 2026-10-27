Nvidia et Meta renforcent leur collaboration dans le domaine de l'IA grâce à un accord d'investissement de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec plus de détails)

Nvidia NVDA.O et Meta META.O ont annoncé mardi qu'elles allaient renforcer leur partenariat autour de l'assistant Muse AI et des modèles d'IA associés, Nvidia s'engageant à investir 3 milliards de dollars dans l'offre publique de vente de la société mère de Facebook.

Voici quelques détails:

* Les modèles et agents Muse de Meta, qui fonctionnent sur l’infrastructure de Nvidia, travailleront en étroite collaboration avec le fabricant de puces afin d’améliorer les performances et de réduire les coûts

* Muse, connu en interne sous le nom de Hatch, est au cœur du projet du directeur général Mark Zuckerberg visant à offrir une « superintelligence personnelle » aux milliards de personnes qui utilisent quotidiennement les services de Meta

* Inspiré de l’agent IA open source OpenClaw, Muse peut accéder aux e-mails, à l’agenda, aux paiements, aux données de santé, aux achats et aux applications domotiques d’un utilisateur, ce dernier pouvant révoquer cet accès à tout moment

* Plus tôt dans la journée, Meta a porté à 97,5 milliards de dollars l'offre de son introduction en bourse, ce qui représente la plus importante levée de fonds de son histoire, alors que l’entreprise accélère ses investissements dans les infrastructures d’IA

* Les deux entreprises pourraient également envisager de collaborer davantage sur le framework OpenShell de Nvidia, notamment pour déployer des logiciels en toute sécurité et utiliser un outil appelé Sentry afin de surveiller le comportement des agents d’IA