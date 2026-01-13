NVIDIA et Eli Lilly s'allient pour "révolutionner la découverte de médicaments par l'IA"
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 11:12
Annoncé lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare le 12 janvier 2026, ce partenariat prévoit un investissement conjoint pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur cinq ans dans les talents, l'infrastructure et la puissance de calcul.
Basé dans la baie de San Francisco, ce laboratoire fusionnera l'expertise biologique de Eli Lilly avec les architectures technologiques de NVIDIA, notamment la plateforme BioNeMo et la future architecture Vera Rubin.
Le projet vise à créer un système d'apprentissage continu reliant des laboratoires physiques à des environnements numériques pour une expérimentation assistée par IA 24h/24.
Selon David A. Ricks, p.-d.g. de Eli Lilly, cette union crée "les conditions pour des percées que ni l'une ni l'autre des entreprises ne pourrait réaliser seule". Outre la recherche de molécules, l'accord prévoit l'usage de la robotique et des jumeaux numériques pour optimiser la production et la chaîne logistique.
Valeurs associées
|1 080,550 USD
|NYSE
|+1,57%
A lire aussi
-
Les dirigeants de grandes banques centrales, parmi lesquels la Banque centrale européenne, ou celles du Canada, d'Angleterre et du Brésil, ont apporté mardi leur soutien au patron de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, visé par une procédure du ministère ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * GRANDES
-
Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL). Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins ... Lire la suite
-
Nation au sein du royaume du Danemark, le Groenland veut s'émanciper de la tutelle de Copenhague mais si la marche à suivre est claire, les dirigeants de l'île arctique avancent prudemment sous l'oeil intéressé de Donald Trump. "Nous avons un accord avec nos concitoyens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer