NVIDIA et ComfyUI optimisent la création de contenus par IA avec RTX
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 16:55

(Zonebourse.com) - NVIDIA annonce une collaboration avec ComfyUI, interface graphique open source dédiée aux workflows de génération de contenus par IA.

La dernière mise à jour de ComfyUI (v3.57) offre jusqu'à 40% de gain de performance sur GPU RTX, bien au-delà des hausses habituellement liées aux générations de cartes.

NVIDIA a par ailleurs publié des versions optimisées TensorRT de modèles de diffusion comme Stable Diffusion 3.5 et FLUX.1, disponibles sous forme de microservices NIM, réduisant de 50% l'usage de mémoire et multipliant par trois la vitesse d'exécution.

De nouveaux modèles (Wan 2.2, Qwen-Image, FLUX.1 Krea et Hunyuan3D 2.1) sont désormais pris en charge, avec des performances maximisées sur GeForce RTX. NVIDIA a également enrichi sa plateforme RTX Remix pour les moddeurs de jeux vidéo, ajoutant un système avancé de particules en ray tracing.

Valeurs associées

NVIDIA
168,5025 USD NASDAQ +0,11%
A lire aussi

