 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 073,64
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NVIDIA et AWS renforcent leur alliance autour d'architectures IA unifiées
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 13:00

NVIDIA annonce une extension majeure de son partenariat avec Amazon Web Services (AWS), intégrant NVLink Fusion aux futures puces Trainium4, aux processeurs Graviton et à l'infrastructure Nitro.

Cette combinaison avec l'architecture MGX doit accélérer la performance et le déploiement des capacités IA d'AWS. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, estime que 'la demande pour le calcul GPU explose' et que cette intégration crée une nouvelle génération de plateformes accélérées.

AWS élargit par ailleurs son offre avec les GPU Blackwell pour soutenir AWS AI Factories, une solution d'infrastructures IA souveraines permettant aux entreprises d'accéder à de puissants services d'IA tout en gardant la maîtrise de leurs données.

L'intégration des modèles ouverts Nemotron dans Amazon Bedrock facilite la création d'applications génératives, tandis qu'Amazon OpenSearch Service bénéficie désormais d'une accélération GPU pour améliorer le traitement des données non structurées.

En robotique, les modèles Cosmos de NVIDIA sont disponibles sur Amazon EKS et AWS Batch pour renforcer simulation et génération de données. Cette annonce marque une nouvelle étape dans une collaboration déjà récompensée par AWS.

Valeurs associées

NVIDIA
181,4600 USD NASDAQ +0,86%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Worldline lancé dans une "bonne dynamique", assure son patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 14:15 

    En difficultés ces dernières années, le spécialiste des paiements Worldline entre dans une "bonne dynamique" avec de premiers signaux de rebond, assure son directeur général Pierre-Antoine Vacheron un mois apès avoir dévoilé un plan de relance. "Les résultats sur ... Lire la suite

  • Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    information fournie par Ecorama 03.12.2025 14:10 

    Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles ... Lire la suite

  • Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue en légère hausse, l'Europe monte aussi avec la "tech" et la défense
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:03 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en légère hausse à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes, portées par les valeurs de la technologie et de l'industrie, sont également sur de timides variations à la mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Un homme marche sur le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena à Rome
    Italie: Le CA de MPS discutera de l'enquête sur le DG concernant Mediobanca
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:00 

    par Valentina Za Le conseil d'administration de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) se réunira vendredi pour discuter de l'enquête menée par les procureurs de Milan sur son directeur général et ses deux principaux actionnaires, a déclaré à Reuters ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank