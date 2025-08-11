 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 721,33
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia et AMD devront verser aux États-Unis 15% des ventes de puces en Chine, dit fonctionnaire américain
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 11:00

Illustration d'image des drapeaux chinois et américains avec des puces semi-conductrices

Illustration d'image des drapeaux chinois et américains avec des puces semi-conductrices

par Karen Freifeld

Nvidia et AMD ont accepté de reverser 15% de leur chiffre d'affaires tiré des ventes en Chine de semiconducteurs destinés à l'intelligence artificielle au gouvernement américain, a déclaré dimanche un responsable américain à Reuters, confirmant des informations rapportées plus tôt par le Financial Times.

Le président américain Donald Trump a restreint en avril les exportations vers la Chine des puces H20 de Nvidia, mais le géant américain des semiconducteurs a annoncé le mois dernier que Washington l'autoriserait à reprendre les ventes en Chine et qu'elle espérait commencer les livraisons prochainement.

Un autre fonctionnaire américain a déclaré vendredi que le département du Commerce avait commencé à délivrer des licences pour la vente de semiconducteurs H20 en Chine. Le responsable ne savait pas quand l'accord serait mis en œuvre ni comment exactement

Interrogé sur la position de Nvidia quant au versement de 15% de son chiffre d'affaires à l'administration américaine, un porte-parole de l'entreprise a déclaré : "Nous suivons les règles fixées par le gouvernement américain pour notre participation aux marchés mondiaux."

"Bien que nous n'ayons pas expédié de H20 en Chine depuis des mois, nous espérons que les règles de contrôle des exportations permettront à l'Amérique d'être compétitive en Chine et dans le monde entier", a jouté le porte-parole.

AMD n'a pas répondu aux sollicitations pour commenter cette annonce.

Le département américain du Commerce n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de réaction.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a également pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations.

La Chine représente un marché important pour les deux entreprises. Nvidia a généré 17 milliards de dollars (14,57 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en Chine au cours de l'année fiscale qui s'est achevée le 26 janvier, soit 13% de son total des ventes. AMD a enregistré un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars en Chine pour 2024, ce qui représente 24% de son chiffre d'affaires total.

(Rédigé par Karen Freifeld, avec Yazhini MV et Gnaneshwar Rajan à Bangalore, et Liam Mo et Che Pan à Pékin ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
172,7600 USD NASDAQ +0,21%
NVIDIA
182,7000 USD NASDAQ +1,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:26

    Trump pousse la Chine a acquérir une plus grande autonomie dans le domaine des semi-conducteurs ce dont techniquement les Chinois sont capables n'en doutons pas.
    Les Chinois vendrons ces puces à tous les Brics, Russie en tête et Trump (ou ses successeurs) se plaindront d'une perte concurrentielle face à ceux qu'il oblige à devenir autonomes

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LECTRA : Le mouvement n'incite pas à revenir à très court terme
    LECTRA : Le mouvement n'incite pas à revenir à très court terme
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La tendance baissière peut reprendre
    CHRISTIAN DIOR : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • NOKIA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    NOKIA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    STELLANTIS (Milan) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank