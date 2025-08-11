Nvidia et AMD devront verser aux États-Unis 15% des ventes de puces en Chine, dit fonctionnaire américain

Illustration d'image des drapeaux chinois et américains avec des puces semi-conductrices

par Karen Freifeld

Nvidia et AMD ont accepté de reverser 15% de leur chiffre d'affaires tiré des ventes en Chine de semiconducteurs destinés à l'intelligence artificielle au gouvernement américain, a déclaré dimanche un responsable américain à Reuters, confirmant des informations rapportées plus tôt par le Financial Times.

Le président américain Donald Trump a restreint en avril les exportations vers la Chine des puces H20 de Nvidia, mais le géant américain des semiconducteurs a annoncé le mois dernier que Washington l'autoriserait à reprendre les ventes en Chine et qu'elle espérait commencer les livraisons prochainement.

Un autre fonctionnaire américain a déclaré vendredi que le département du Commerce avait commencé à délivrer des licences pour la vente de semiconducteurs H20 en Chine. Le responsable ne savait pas quand l'accord serait mis en œuvre ni comment exactement

Interrogé sur la position de Nvidia quant au versement de 15% de son chiffre d'affaires à l'administration américaine, un porte-parole de l'entreprise a déclaré : "Nous suivons les règles fixées par le gouvernement américain pour notre participation aux marchés mondiaux."

"Bien que nous n'ayons pas expédié de H20 en Chine depuis des mois, nous espérons que les règles de contrôle des exportations permettront à l'Amérique d'être compétitive en Chine et dans le monde entier", a jouté le porte-parole.

AMD n'a pas répondu aux sollicitations pour commenter cette annonce.

Le département américain du Commerce n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de réaction.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a également pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations.

La Chine représente un marché important pour les deux entreprises. Nvidia a généré 17 milliards de dollars (14,57 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en Chine au cours de l'année fiscale qui s'est achevée le 26 janvier, soit 13% de son total des ventes. AMD a enregistré un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars en Chine pour 2024, ce qui représente 24% de son chiffre d'affaires total.

(Rédigé par Karen Freifeld, avec Yazhini MV et Gnaneshwar Rajan à Bangalore, et Liam Mo et Che Pan à Pékin ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)