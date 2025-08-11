 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia et AMD auraient accepté de payer le gouvernement américain
information fournie par AOF 11/08/2025 à 14:09

(AOF) - Selon un responsable américain cité par Reuters, AMD et Nvidia ont accepté de reverser 15% de leurs ventes en Chine issues de semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle au gouvernement des États-Unis. En acceptant de payer, les deux sociétés devraient obtenir l’autorisation de reprendre le commerce avec la Chine sous peu.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
172,7600 USD NASDAQ +0,21%
NVIDIA
182,7000 USD NASDAQ +1,07%
