Nvidia est en pourparlers avancés pour racheter l'entreprise israélienne AI21 Labs pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, selon un rapport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O est en pourparlers avancés pour racheter AI21 Labs, une startup israélienne spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, a rapporté mardi le quotidien financier Calcalist.

Nvidia a refusé de commenter, tandis qu'AI21 n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Un tour de table réalisé en 2023 a permis d'évaluer AI21 à 1,4 milliard de dollars . Nvidia et GOOGL.O Google, propriété d'Alphabet, ont participé à ce financement.

AI21, fondée en 2017 par Amnon Shashua et deux autres personnes, fait partie d'un groupe de startups d'IA qui ont bénéficié d'un boom de l'intelligence artificielle, attirant un fort intérêt de la part des sociétés de capital-risque et d'autres investisseurs.

Shashua est également le fondateur et directeur général de Mobileye, un développeur de technologies de voitures auto-conduites.

Selon Calcalist, AI21 est depuis longtemps en vente et les discussions avec Nvidia ont progressé de manière significative au cours des dernières semaines. L'intérêt principal de Nvidia pour AI21 semble être son effectif d'environ 200 employés, dont la plupart sont titulaires de diplômes universitaires supérieurs et "possèdent une expertise rare dans le développement de l'intelligence artificielle".

Selon Calcalist, l'acquisition d'AI21 est estimée entre 2 et 3 milliards de dollars.

Nvidia, qui est devenue l'entreprise la plus précieuse de l'histoire avec plus de 4 000 milliards de dollars, prévoit une forte expansion en Israël avec un nouveau campus de R&D pouvant accueillir jusqu'à 10 000 employés à Kiryat Tivon , juste au sud de la ville portuaire de Haïfa - la troisième plus grande ville d'Israël.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a décrit Israël comme la "deuxième maison" de l'entreprise.

Nvidia a déclaré qu'une fois achevé, le campus comprendra jusqu'à 160 000 mètres carrés (1,7 million de pieds carrés) de bureaux, de parcs et d'espaces communs sur 90 dunams (22 acres), inspirés du siège social de Nvidia à Santa Clara, en Californie. Nvidia prévoit que la construction commencera en 2027, avec une première occupation prévue pour 2031.