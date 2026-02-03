Nvidia envisage d'investir dans l'introduction en bourse d'OpenAI, déclare Jensen Huang à CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia <NVDA.O >, Jensen Huang, a déclaré à CNBC lors d'une interview mardi que la société envisagerait d'investir dans la prochaine levée de fonds d'OpenAI et dans l'éventuelle introduction en bourse de la startup.

Jensen Huang a déclaré à CNBC que les projets d'investissement de Nvidia dans OpenAI restaient d'actualité après les récentes informations selon lesquelles l'accord avait été bloqué. Le fabricant de puces avait annoncé en septembre dernier son intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans la startup.

"Nous investirons dans le prochain tour de table", a déclaré Jensen Huang à Jim Cramer, de CNBC, en le qualifiant de "plus grand tour de table privé jamais réalisé dans l'histoire".

Nvidia prévoit de faire un investissement "énorme" dans OpenAI, probablement le plus important jamais réalisé, a déclaré Jensen Huang samedi, niant qu'il était mécontent du fabricant de ChatGPT.

OpenAI cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars de fonds, ce qui la valorise à environ 830 milliards de dollars, a rapporté Reuters précédemment.

Les deux entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

OpenAI n'est pas satisfaite de certaines des dernières puces d'intelligence artificielle de Nvidia et a cherché des alternatives depuis l'année dernière, ce qui pourrait compliquer la relation entre les deux acteurs les plus en vue du boom de l'intelligence artificielle, a rapporté Reuters lundi.